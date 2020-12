Benevento, accordo tra Asia e Comune: avvio test per applicazione ‘Tarip’ (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: 4 minuti L’Asia ed il Comune di Benevento rendono noto che dal prossimo 16 dicembre partirà la sperimentazione della Tarip (Tariffa puntuale sui rifiuti), un progetto elaborato con il supporto tecnico del Conai e che consentirà a coloro che differenziano meglio di avere una tassa rifiuti più leggera: non più calibrata sui metri quadrati ma sui rifiuti prodotti. Saranno circa 150 le utenze private, tutte residenti nel rione Ferrovia, coinvolte nel test. Le abitudini nel conferimento dei rifiuti non cambieranno: gli orari ed i giorni resteranno gli stessi (16, 23 e 30 dicembre) ma cambierà il sacco di conferimento del rifiuto non differenziabile. Quest’ultimo verrà distribuito dagli operatori dell’Asia, a partire dal 9 dicembre insieme a un pieghevole esplicativo dell’iniziativa, e ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: 4 minuti L’ed ildirendono noto che dal prossimo 16 dicembre partirà la sperimentazione della Tarip (Tariffa puntuale sui rifiuti), un progetto elaborato con il supporto tecnico del Conai e che consentirà a coloro che differenziano meglio di avere una tassa rifiuti più leggera: non più calibrata sui metri quadrati ma sui rifiuti prodotti. Saranno circa 150 le utenze private, tutte residenti nel rione Ferrovia, coinvolte nel. Le abitudini nel conferimento dei rifiuti non cambieranno: gli orari ed i giorni resteranno gli stessi (16, 23 e 30 dicembre) ma cambierà il sacco di conferimento del rifiuto non differenziabile. Quest’ultimo verrà distribuito dagli operatori dell’, a partire dal 9 dicembre insieme a un pieghevole esplicativo dell’iniziativa, e ...

carlo_nicola : @mirkonicolino @emilianofaziosi Pienamente d’accordo. Ma lui sa che deve giocare meglio. Ci stava per far prendere… - _goodtime__ : @lucablu3 Non sono d’accordo, vincere a Udine non è facile come nn è facile farlo a Reggio Emilia, il Benevento di… - marco_pistacchi : @CAMARDELLAGio Divorato mi sembra un parolone visto che era un tiro al volo. Divorato è il possibile 2 a 0 a Beneve… - Krova_sw : @TheRub14 On sono pienamente d'accordo, è un giocatore che si è costruito, mentalmente è su un altro pianeta, ti ri… -