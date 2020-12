Addio alla partigiana Lidia Menapace (Di lunedì 7 dicembre 2020) ROMA – È morta nella notte Lidia Menapace, aveva 96 anni. Ricoverata all’ospedale di Bolzano da qualche giorno, era malata di Covid. Ex senatrice di Rifondazione comunista, è stata staffetta partigiana, facendo parte della resistenza in una formazione della Val d’Ossola e diventando sottotenente con il nome di battaglia “Bruna”. Insegnante e militante per i diritti delle donne, fornì un contributo decisivo a battaglie storiche. Una costante il suo attivismo pacifista, come testimonia lo slogan da lei coniato: “Fuori la guerra dalla storia”. Leggi su dire (Di lunedì 7 dicembre 2020) ROMA – È morta nella notte Lidia Menapace, aveva 96 anni. Ricoverata all’ospedale di Bolzano da qualche giorno, era malata di Covid. Ex senatrice di Rifondazione comunista, è stata staffetta partigiana, facendo parte della resistenza in una formazione della Val d’Ossola e diventando sottotenente con il nome di battaglia “Bruna”. Insegnante e militante per i diritti delle donne, fornì un contributo decisivo a battaglie storiche. Una costante il suo attivismo pacifista, come testimonia lo slogan da lei coniato: “Fuori la guerra dalla storia”.

fattoquotidiano : Lidia Menapace è morta per Covid a 96 anni. Addio alla partigiana combattente che rifiutò le armi: femminista, paci… - fattoquotidiano : Addio alla partigiana Ibes ‘Rina’ Pioli, morta per Covid. “Per i fascisti le donne erano senza cervello, abbiamo di… - VanityFairIt : Dopo sette stagioni di Pretty Little Liars, Ashley Benson è pronta ad affrancarsi dal cliché della bella california… - FabioMontale : RT @PMO_W: Lidia Menapace è morta per Covid a 96 anni. Addio alla partigiana combattente che rifiutò le armi: femminista, pacifista e voce… - Agenzia_Dire : Morta nella notte la partigiana #lidiamenapace. -