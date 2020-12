About a Song: Un fatto tuo personale di Fulminacci (Di lunedì 7 dicembre 2020) Un fatto tuo personale è il nuovo singolo di Fulminacci uscito il 4 dicembre, una canzone nata dall’esigenza di dire qualcosa, con la voglia di “denunciare” tutti quei comportamenti che non permettono a determinate categorie di emergere quanto altre, come la differenza di genere. Abbiamo incontrato Fulminacci via Zoom e ci ha spiegato il significato della canzone. Leggi su vanityfair (Di lunedì 7 dicembre 2020) Un fatto tuo personale è il nuovo singolo di Fulminacci uscito il 4 dicembre, una canzone nata dall’esigenza di dire qualcosa, con la voglia di “denunciare” tutti quei comportamenti che non permettono a determinate categorie di emergere quanto altre, come la differenza di genere. Abbiamo incontrato Fulminacci via Zoom e ci ha spiegato il significato della canzone.

wifi_xian : RESENTMENT OF CHUNSHAN... THE SONG IS ABOUT PAPAPA ASDFGFHSGDJHK - BellagioSport : RT @GHTlakecomo: ?? Voglio vivere così? Col sole in fronte? E felice canto? Beatamente? Voglio vivere e goder? L'aria del monte? Perché ques… - SilvioVetto : RT @GHTlakecomo: ?? Voglio vivere così? Col sole in fronte? E felice canto? Beatamente? Voglio vivere e goder? L'aria del monte? Perché ques… - GHTlakecomo : ?? Voglio vivere così? Col sole in fronte? E felice canto? Beatamente? Voglio vivere e goder? L'aria del monte? Perc… - pownzerotto : Mi sono tornati insieme gli He Is We per un tik tok e ora li sto riascoltando e wow all about us letteralmente first dance song -

Ultime Notizie dalla rete : About Song About a Song: Un fatto tuo personale di Fulminacci Vanity Fair.it About a Song: Un fatto tuo personale di Fulminacci

Un fatto tuo personale è il nuovo singolo di Fulminacci uscito il 4 dicembre, una canzone nata dall'esigenza di dire qualcosa, con la voglia di ...

Asintomatici non rilevanti nel contagio da coronavirus: lo afferma studio su Nature condotto a Wuhan

Analizzando i dati di uno screening di massa condotto a Wuhan su oltre 10 milioni di abitanti, un team di ricerca internazionale ha determinato che ...

Un fatto tuo personale è il nuovo singolo di Fulminacci uscito il 4 dicembre, una canzone nata dall'esigenza di dire qualcosa, con la voglia di ...Analizzando i dati di uno screening di massa condotto a Wuhan su oltre 10 milioni di abitanti, un team di ricerca internazionale ha determinato che ...