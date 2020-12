Volontariato | Rizzoti Fi | ' istituzioni devono sostenerlo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 6 dicembre 2020) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "La giornata internazionale delricorre in un momento particolarmente difficile quale è questo contrassegnato dall'emergenza Covid. È un atto dovuto il ringraziamento particolare a tutti gli uomini e a tutte le donne che ogni giorno si spendono per il prossimo dando un contributo significativo alla propria comunità". Lo afferma Maria Rizzotti, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato. "Gli effetti del Covid -aggiunge- hanno accentuato il dramma della solitudine specialmente tra gli anziani, ma anche la povertà delle famiglie resta un vero problema sociale e sostenere la cultura delè un obbligo morale da parte delleper mantenere viva l'attenzione ad un settore così bello e importante per l'intera comunità".