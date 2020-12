Veneto, Zaia chiede 25 miliardi del Recovery fund per 155 progetti. C’è anche l’inceneritore di Venezia. M5s: “Ma è contro linee guida Ue” (Di domenica 6 dicembre 2020) Venezia – La giunta della Regione Veneto “ha fatto i compiti per casa”, come ha dichiarato i governatore Luca Zaia. E li ha racchiusi in un volume di 460 pagine pubblicato sul Bollettino Ufficiale. Contiene la bellezza di 155 progetti che il Veneto propone al governo e all’Europa per incamerare, almeno nelle intenzioni, 25 miliardi di Recovery fund. Equivalgono, per ammontare totale, a circa il 12 per cento della destinazione all’Italia pari a 209 miliardi. Una fetta imponente e sicuramente sproporzionata rispetto al peso demografico e territoriale del Veneto, che Zaia vorrebbe ricevere direttamente in nome di una “distribuzione federalista”. “E’ un treno che passa una volta. – ha detto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020)– La giunta della Regione“ha fatto i compiti per casa”, come ha dichiarato i governatore Luca. E li ha racchiusi in un volume di 460 pagine pubblicato sul Bollettino Ufficiale. Contiene la bellezza di 155che ilpropone al governo e all’Europa per incamerare, almeno nelle intenzioni, 25di. Equivalgono, per ammontare totale, a circa il 12 per cento della destinazione all’Italia pari a 209. Una fetta imponente e sicuramente sproporzionata rispetto al peso demografico e territoriale del, chevorrebbe ricevere direttamente in nome di una “distribuzione federalista”. “E’ un treno che passa una volta. – ha detto ...

