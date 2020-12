Taylor Swift, la sua nuova statua di cera fa infuriare i fan: “È orrenda, da incubo” (Di domenica 6 dicembre 2020) I Madame Tussauds ci hanno abituati a delle statue i cera meravigliose, da quella di Zac Efron, Britney Spears e Beyoncé fino alle decine di versioni di quella di Lady Gaga (diversa in ogni città dove è presente il noto museo). Della Germanotta però è stata esposta una statua davvero mostruosa in un museo di Lima, in Perù, le foto di quell’orrore hanno fatto il giro del web. Ma ovviamente non c’è solo il Madame Tussauds, in questi giorni infatti è stato rinnovato il ‘Museu de cera’ di Barcellona e oltre alla nuova statua di Adele e quella di Rosalia, la direzione ha presentato anche quella di Taylor Swift. Fin qui nulla di strano, visto che la cantante americana è nel suo momento di massimo splendore ed è quindi normale che venga omaggiata, il problema però è la faccia ... Leggi su biccy (Di domenica 6 dicembre 2020) I Madame Tussauds ci hanno abituati a delle statue imeravigliose, da quella di Zac Efron, Britney Spears e Beyoncé fino alle decine di versioni di quella di Lady Gaga (diversa in ogni città dove è presente il noto museo). Della Germanotta però è stata esposta unadavvero mostruosa in un museo di Lima, in Perù, le foto di quell’orrore hanno fatto il giro del web. Ma ovviamente non c’è solo il Madame Tussauds, in questi giorni infatti è stato rinnovato il ‘Museu de’ di Barcellona e oltre alladi Adele e quella di Rosalia, la direzione ha presentato anche quella di. Fin qui nulla di strano, visto che la cantante americana è nel suo momento di massimo splendore ed è quindi normale che venga omaggiata, il problema però è la faccia ...

