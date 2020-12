Sampdoria Milan, Ekdal: «C’era un rigore per noi. Meritavamo il pareggio» (Di lunedì 7 dicembre 2020) Albin Ekdal, miglior blucerchiato nel match perso contro il Milan, ha analizzato la sconfitta della Sampdoria contro i rossoneri Al termine della sconfitta contro il Milan, Albin Ekdal ha commentato la prestazione della Sampdoria ai canali blucerchiati. Ecco le dichiarazioni dello svedese. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU SAMPNEWS24 EPISODI – «Avremmo potuto segnare due volte, forse C’era pure un rigore. Però non è andata così dobbiamo lavorare e migliore per prendere punti». PUNTI – «Avremmo meritato il pari. Vero, ho fatto il mio primo gol; ma potevo fare quello di testa alla fine». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Albin, miglior blucerchiato nel match perso contro il, ha analizzato la sconfitta dellacontro i rossoneri Al termine della sconfitta contro il, Albinha commentato la prestazione dellaai canali blucerchiati. Ecco le dichiarazioni dello svedese. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU SAMPNEWS24 EPISODI – «Avremmo potuto segnare due volte, forsepure un. Però non è andata così dobbiamo lavorare e migliore per prendere punti». PUNTI – «Avremmo meritato il pari. Vero, ho fatto il mio primo gol; ma potevo fare quello di testa alla fine». Leggi su Calcionews24.com

