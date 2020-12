Post Frosinone-Chievo: le dichiarazioni degli allenatori (Di domenica 6 dicembre 2020) Ieri 5 Dicembre nello Stadio Benito Stirpe alle ore 14:00 si è disputata la partita Frosinone-Chievo. Nel Post Frosinone-Chievo gli allenatori hanno chiarito dubbi e perplessità legate alla partita. Il Chievo era stato ottimo nel primo tempo, con un buon gioco e una buona tecnica era stato in grado di vincere provvisoriamente. Ma nel secondo tempo il Frosinone è stato devastante. Post Frosinone-Chievo: che cosa ha detto Alessandro Nesta? L’Allenatore del Frosinone Alessandro Nesta è apparso felice e ha rilasciato delle dichiarazioni dopo la vittoria contro il Chievo. Nesta ha detto: “Sicuramente mi è piaciuto lo spirito che abbiamo messo, oggi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 6 dicembre 2020) Ieri 5 Dicembre nello Stadio Benito Stirpe alle ore 14:00 si è disputata la partita. Nelglihanno chiarito dubbi e perplessità legate alla partita. Ilera stato ottimo nel primo tempo, con un buon gioco e una buona tecnica era stato in grado di vincere provvisoriamente. Ma nel secondo tempo ilè stato devastante.: che cosa ha detto Alessandro Nesta? L’Allenatore delAlessandro Nesta è apparso felice e ha rilasciato delledopo la vittoria contro il. Nesta ha detto: “Sicuramente mi è piaciuto lo spirito che abbiamo messo, oggi ...

Ieri 5 Dicembre nello Stadio Benito Stirpe alle ore 14:00 si è disputata la partita Frosinone-Chievo. Nel Post Frosinone-Chievo gli allenatori hanno chiarito dubbi e perplessità legate alla partita.

Ieri 5 Dicembre nello Stadio Benito Stirpe alle ore 14:00 si è disputata la partita Frosinone-Chievo. Nel Post Frosinone-Chievo gli allenatori hanno chiarito dubbi e perplessità legate alla partita.