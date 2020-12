Perché la terza ondata fa più paura, Cartabellotta (Gimbe): «Con l’influenza in arrivo a gennaio rischiamo una strage» (Di domenica 6 dicembre 2020) l’influenza quest’anno fa ancora più paura, proprio Perché nel pieno della pandemia di Coronavirus l’ondata stagionale rischia di paralizzare gli ospedali già sotto stress per la Covid-19. A dirlo è Nino Cartabellotta, presidente di Gimbe, secondo cui «a gennaio c’è il rischio di una strage se, invece di chiudere la seconda ondata di Covid, facciamo partire la terza». Per questo motivo è necessario più che mai «il massimo rigore durante le feste». «Sarebbe un disastro per gli ospedali. Purtroppo siamo nella parte più buia del tunnel che durerà diversi mesi in attesa del vaccino», spiega. Intanto l’indice Rt scende ma i contagi, seppur più bassi rispetto a quelli delle scorse settimane, non si fermano. «L’età media ... Leggi su open.online (Di domenica 6 dicembre 2020)quest’anno fa ancora più, proprionel pieno della pandemia di Coronavirus l’stagionale rischia di paralizzare gli ospedali già sotto stress per la Covid-19. A dirlo è Nino, presidente di, secondo cui «ac’è il rischio di unase, invece di chiudere la secondadi Covid, facciamo partire la». Per questo motivo è necessario più che mai «il massimo rigore durante le feste». «Sarebbe un disastro per gli ospedali. Purtroppo siamo nella parte più buia del tunnel che durerà diversi mesi in attesa del vaccino», spiega. Intanto l’indice Rt scende ma i contagi, seppur più bassi rispetto a quelli delle scorse settimane, non si fermano. «L’età media ...

