Militare non si faceva consegnare dai migranti solo oggetti pericolosi: anche denaro. Tar Lecce, confermata la sanzione disciplinare di nove mesi "Particolarmente grave e riprovevole, specie in quanto posta in essere ai danni di persone bisognose di aiuto e assistenza, tra le quali donne e bambini" (Di domenica 6 dicembre 2020) Si faceva consegnare dai migranti denaro e oggetti preziosi e non solo oggetti pericolosi o armi: una condotta Particolarmente riprovevole che è costata ad un Militare in servizio nel Salento una sanzione disciplinare di nove mesi, confermata anche in una recente sentenza del Tar di Lecce. Il Militare, difeso dall’avvocato Roberto Francioso del foro di Brindisi, si era rivolto al tribunale amministrarivo per contestare l’iter che ha portato l’amministrazione Militare di appartenenza a irrogare nei suoi confronti la pesante sanzione ... Leggi su noinotizie (Di domenica 6 dicembre 2020) Sidaipreziosi e nono armi: una condottache è costata ad unin servizio nel Salento unadiin una recente sentenza del Tar di. Il, difeso dall’avvocato Roberto Francioso del foro di Brindisi, si era rivolto al tribunale amministrarivo per contestare l’iter che ha portato l’amministrazionedi appartenenza a irrogare nei suoi confronti la pesante...

sbonaccini : Trent'anni fa la strage di Casalecchio. 6 dicembre 1990: schianto di un aereo militare sull’Istituto Salvemini caus… - fattoquotidiano : EXPORT VERSO IL CAIRO Nel settore militare (e non solo) lo si è sempre fatto, ma non c’era di mezzo una controversi… - reportrai3 : Gli Emirati Arabi tornano in Piaggio non perché sono animati dal desiderio di salvare un’azienda strategica per il… - VanniniSilvio : @ross27767 @PieroSansonetti L’iniezione di coscienza e prima ancora il diritto di resistenza hanno una storia secol… - NoiNotizie : Militare non si faceva consegnare dai migranti solo oggetti pericolosi: anche denaro. Tar #Lecce, confermata la san… -

Ultime Notizie dalla rete : Militare non Graduatorie: punteggio per servizio militare. Ministero si ostina a non volerlo riconoscere, di idea contraria i giudici Orizzonte Scuola Fiume Panaro esondazione: 60 famiglie evacuate. Cede pilone ponte Samone

Il fiume ha rotto l'argine tra Castelfranco Emilia e la frazione di Gaggio: molti ponti chiusi e via Emilia interrotta. Criticità anche a Nonantola. L'acqua nelle case ha raggiunto il metro mezzo. I r ...

18 ragazzi del litorale laziale entrano a far parte della Marina Militare

Tra i 118 futuri ufficiali della Marina Militare che hanno gridato "lo giuro!" anche ragazzi di Formia, Latina, Fiumicino, Cerveteri e Santa Marinella.

Il fiume ha rotto l'argine tra Castelfranco Emilia e la frazione di Gaggio: molti ponti chiusi e via Emilia interrotta. Criticità anche a Nonantola. L'acqua nelle case ha raggiunto il metro mezzo. I r ...Tra i 118 futuri ufficiali della Marina Militare che hanno gridato "lo giuro!" anche ragazzi di Formia, Latina, Fiumicino, Cerveteri e Santa Marinella.