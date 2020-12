Massara | «Brahim e Dalot? Proveremo ad acquistarli Sul futuro di Ibra…»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 6 dicembre 2020) Frederic, direttore sportivo del Milan, ha così parlato della sfida in programma questa sera contro la Sampdoria e non solo Intervenuto nel corso del pre-partita di Sampdoria-Milan, Fredericha così parlato del momento vissuto dai rossoneri in questa stagione LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU MILANNEWS24 RINNOVO IOVIC – «Non abbiamo ancora parlato di questo ma lo faremo e ovviamente questo dipenderà dalla sua voglia».DIAZ E– «Come successo per Rebic se ci saranno le possibilità di trasformare il trasferimento temporaneo in definitivo agiremo perché la nostra priorità e patrimonializzare». Leggi su Calcionews24.com