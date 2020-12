Maltempo, Zaia: “Non recatevi nel bellunese, rischio frane e valanghe” (Di domenica 6 dicembre 2020) Maltempo, continua ad essere gravissima la situazione nel Veneto. Nuovo annuncio del governatore Luca Zaia che invita nel non recarsi nel bellunese per forti rischio. Il Maltempo continua a stringere l’Italia nella morsa in questa domenica cupa e uggiosa, col Nord che ha già registrato parecchi disagi tra frane e fiumi in piena. Disagi enormi L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 6 dicembre 2020), continua ad essere gravissima la situazione nel Veneto. Nuovo annuncio del governatore Lucache invita nel non recarsi nelper forti. Ilcontinua a stringere l’Italia nella morsa in questa domenica cupa e uggiosa, col Nord che ha già registrato parecchi disagi trae fiumi in piena. Disagi enormi L'articolo proviene da Inews.it.

