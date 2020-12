Effetti collaterali, durata, dosi. Ecco 9 risposte sul vaccino (Di domenica 6 dicembre 2020) Elena Fontanella Entro dicembre altre nazioni si preparano alla campagna di vaccinazione e, a gennaio, dovrebbe aver inizio anche in Italia. Qualche risposta alle tante domande. L’Inghilterra apre la campagna di vaccinazione Pfizer contro il coronavirus e anche la Regina Elisabetta assumerà la dose prevista: un gesto che sicuramente aiuterà a superare l’esitazione di quanti dubitano sulla rapidità con cui i vaccini sono stati sviluppati. Entro dicembre altre nazioni si preparano alla campagna di vaccinazione e, a gennaio, dovrebbe aver inizio anche in Italia. Motivo in più per offrire qualche risposta ai molti dubbi grazie ad alcune informazioni diramate dal governo inglese e dal 'think tank' di Chatham House. Cos'è il vaccino Pfizer? È un nuovo tipo di vaccino a RNA che utilizza un frammento del codice genetico del virus racchiuso in ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 6 dicembre 2020) Elena Fontanella Entro dicembre altre nazioni si preparano alla campagna di vaccinazione e, a gennaio, dovrebbe aver inizio anche in Italia. Qualche risposta alle tante domande. L’Inghilterra apre la campagna di vaccinazione Pfizer contro il coronavirus e anche la Regina Elisabetta assumerà la dose prevista: un gesto che sicuramente aiuterà a superare l’esitazione di quanti dubitano sulla rapidità con cui i vaccini sono stati sviluppati. Entro dicembre altre nazioni si preparano alla campagna di vaccinazione e, a gennaio, dovrebbe aver inizio anche in Italia. Motivo in più per offrire qualche risposta ai molti dubbi grazie ad alcune informazioni diramate dal governo inglese e dal 'think tank' di Chatham House. Cos'è ilPfizer? È un nuovo tipo dia RNA che utilizza un frammento del codice genetico del virus racchiuso in ...

ladyonorato : Qui si riportano le storie di infermieri costretti nel 2009 a vaccinarsi contro l’influenza suina, con vaccino prod… - trash_italiano : Gestire questa pagina ha i suoi effetti collaterali: stanotte ho sognato di andare a cena con Giulia De Lellis, lim… - metaanto : RT @Tony15989300: Occhio ai vaccini della Pfizer..sono i proprietari del laboratorio di #Wuhan in Cina..ha questi effetti collaterali. http… - salvospampinato : rari effetti collaterali di uno dei vaccini anti #COVID ©?Queenmentality101 - dottcorbelli : @BadMedic C'è un precedente del 2009 con influenza suina, vaccino ed effetti collaterali gravi. In UK,non in Botswa… -