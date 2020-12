**Coronavirus: vertice su Recovery a P. Chigi, Iv lascia riunione prima della fine** (Di domenica 6 dicembre 2020) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - Si è svolto questa sera a Palazzo Chigi un vertice di maggioranza con il premier Giuseppe Conte sul tema Recovery Fund in vista del Consiglio dei ministri di domani, il cui ordine del giorno reca proprio la definizione e l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Secondo quanto si apprende, nel corso della riunione Italia Viva avrebbe ribadito la sua posizione critica sulla cabina di regia proposta dal presidente del Consiglio. Gli esponenti di Iv Ettore Rosato e Maria Elena Boschi avrebbero lasciato il vertice prima della conclusione. "Se è già stato tutto deciso fin nei dettagli, dalla governance a come impiegare le risorse, a che servono i tavoli?", il ragionamento che trapela da fonti di Iv. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - Si è svolto questa sera a Palazzoundi maggioranza con il premier Giuseppe Conte sul temaFund in vista del Consiglio dei ministri di domani, il cui ordine del giorno reca proprio la definizione e l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Secondo quanto si apprende, nel corsoItalia Viva avrebbe ribadito la sua posizione critica sulla cabina di regia proposta dal presidente del Consiglio. Gli esponenti di Iv Ettore Rosato e Maria Elena Boschi avrebberoto ilconclusione. "Se è già stato tutto deciso fin nei dettagli, dalla governance a come impiegare le risorse, a che servono i tavoli?", il ragionamento che trapela da fonti di Iv.

Italia flagellata dal maltempo da Nord a Sud. La pioggia non smette di battere, facendo esondare i fiumi nel modenese, dove sono state evacuate 60 famiglie. E si conta una vittima: si tratta di un ope ...

Coronavirus Roma, Rt sopra l'1 nel Lazio. D'Amato: "Acquisti sotto casa per evitare assembramenti"

Acquisti sotto casa per evitare assembramenti. E' questo il monito lanciato dall'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato dopo l'ultimo bollettino relativo ai contagi da Coronavirus a Roma e nel ...

