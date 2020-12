Batterie - La loro evoluzione dal piombo agli elettrodi a secco

Leggi su quattroruote

(Di domenica 6 dicembre 2020) La batteria è il serbatoio d'energia dell'auto elettrica, di cui costituisce la parte più importante. Non a caso, la suaè l'elemento che più di tutti ha contribuito alla riscoperta delle auto a emissioni zero, studiate fin dalbori dell'automobile, ma che solo da qualche anno stanno vivendo un vero e proprio boom, grazieioni di litio. Il funzionamento. Prima di approfondirne la, va detto che lesono basate sul principio della pila elettrochimica: gli elettroni sono scambiati tra due elementi, detti anodo e catodo, mentre un terzo elemento, chiamato elettrolito, ha funzione di tramite ed è in genere allo stato liquido o gelificato. In principio era il. Le primeper auto elettriche erano ...