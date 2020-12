Austria | Giancarlo Anello nominato Kaiciid Fellow per il 2021

Leggi su ildenaro

(Di domenica 6 dicembre 2020), docente di Intercultura al Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali – Dusic dell’Università di Parma, è statoper ildel King Abdullah bin Abdulaziz International Centre for Interreligious and Intercultural Dialogue. Ilè un’organizzazione intergovernativa, con sede a Vienna, che promuove il dialogo interreligioso al fine di sostenere la prevenzione e la risoluzione dei conflitti internazionali, la pace sostenibile e la coesione sociale, di favorire il rispetto e la comprensione reciproci tra i diversi gruppi religiosi e culturali e di contrastare l’abuso strumentale della religione per fini di violenza e conflitto. Attualmente ilha molti progetti attivi ad ...