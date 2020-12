Amici 2020: la ballerina Martina ha problemi con il cibo (Di domenica 6 dicembre 2020) Entra nel vivo la nuova stagione di Amici ed ecco che l’attenzione si focalizza sulla ballerina Martina e sul suo rapporto ‘sbagliato’ con il cibo. Martina Amici (web source)Entra nel vivo la nuova edizione di Amici 2020 ed ecco quindi che non può che interessare la situazione riguardante ballerini e cantanti per le ammissioni al serale. Insomma, al momento ci si trova in una fase cruciale del percorso nel programma di Maria de Filippi. Leggi anche —> Belen Rodriguez nell’ombra: tira fuori tutta se stessa Leggi anche —> Fabrizio Corona non trova pace e torna su Belen Rodriguez I giudici, come rinomato, stanno mettendo sotto torchio i ragazzi, costretti quindi a dover seguire determinate regole e soprattutto a dover dimostrare di ... Leggi su kronic (Di domenica 6 dicembre 2020) Entra nel vivo la nuova stagione died ecco che l’attenzione si focalizza sullae sul suo rapporto ‘sbagliato’ con il(web source)Entra nel vivo la nuova edizione died ecco quindi che non può che interessare la situazione riguardante ballerini e cantanti per le ammissioni al serale. Insomma, al momento ci si trova in una fase cruciale del percorso nel programma di Maria de Filippi. Leggi anche —> Belen Rodriguez nell’ombra: tira fuori tutta se stessa Leggi anche —> Fabrizio Corona non trova pace e torna su Belen Rodriguez I giudici, come rinomato, stanno mettendo sotto torchio i ragazzi, costretti quindi a dover seguire determinate regole e soprattutto a dover dimostrare di ...

