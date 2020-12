Simracing - BMW Sim Motorsport | parte l' offensiva al gaming per il 2021

Leggi su quattroruote

(Di sabato 5 dicembre 2020) Phillip Eng, pilota ufficiale BMW nel DTM, arriva nell'arena a bordo della nuovissima M4 GT3, stacca il volante e lo infila in un Sim Rig. E inizia a giocare al simulatore con lo stesso identico strumento concepito per la sua macchina da corsa. Un'immagine eloquente, che la dice lunga sull'impegno della casa di Monaco nel. D'altronde BMW è stato uno dei primi brand a lanciarsi a testa bassa negli esports motoristici, disciplina che è emersa prepotentemente nel 2020 a causa della pandemia globale, e non ha affatto intenzione di fermarsi, anzi. Si fa sul serio. Ebbene, durante l'evento finale dei suoi campionati monomarca virtuali (M2 CS Racing su rFactor 2 e 120d Cup su iRacing), che si è svolto lo scorso 5 dicembre, la BMW ha annunciato i suoi piani futuri in questo settore dal futuro sempre più roseo. Noi di Quattroruote, qualche ora prima dell'evento, ...