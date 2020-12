Report, la redazione sotto minaccia: si indaga sull’accaduto (Di sabato 5 dicembre 2020) Minacce per la redazione del programma di Rai3 Report. Il presentatore Ranucci dichiara: “Non ci fermeremo di fronte a degli atti di imbecilli” Si indaga sulla lettera anonima fatta recapitare alla redazione del programma di inchieste di Rai3, Report. Al suo interno alcune frasi che additano a un sistema corrotto e delle minacce sul quale L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 5 dicembre 2020) Minacce per ladel programma di Rai3. Il presentatore Ranucci dichiara: “Non ci fermeremo di fronte a degli atti di imbecilli” Sisulla lettera anonima fatta recapitare alladel programma di inchieste di Rai3,. Al suo interno alcune frasi che additano a un sistema corrotto e delle minacce sul quale L'articolo proviene da YesLife.it.

bordomichele : Solidarietà alla redazione di #Report e a Sigrido #Ranucci per le minacce ricevute. Condanniamo le vili intimidazio… - valeriafedeli : Piena solidarietà a Sigfrido Ranucci e alla redazione di @report per le minacce e le accuse farneticanti ricevute.… - carlaruocco1 : Piena solidarietà a #Ranucci e a tutta la redazione di #Report. - SULPLROMA : @reportrai3 @RaiTre Massima solidarietà alla redazione di Report dai nostri iscritti della Polizia Locale di Roma C… - Quinta00876879 : RT @bordomichele: Solidarietà alla redazione di #Report e a Sigrido #Ranucci per le minacce ricevute. Condanniamo le vili intimidazioni riv… -