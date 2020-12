Quella notte all'ospedale San Camillo con la mamma: 'Non ti lascio tra i malati di Covid, torniamo a casa' (Di sabato 5 dicembre 2020) mamma mi guarda e nei suoi occhi leggo angoscia e terrore. Non so come spiegarglielo. L'infermiera scappa di nuovo. Io comincio a sfilare l'orologio dal polso ossuto di mamma, poi prendo il ... Leggi su ilgazzettino (Di sabato 5 dicembre 2020)mi guarda e nei suoi occhi leggo angoscia e terrore. Non so come spiegarglielo. L'infermiera scappa di nuovo. Io comincio a sfilare l'orologio dal polso ossuto di, poi prendo il ...

Quella notte all'ospedale San Camillo con la mamma: «Non ti lascio tra i malati di Covid, torniamo a casa»

Con gli occhi di un figlio che vede la mamma anziana respirare a fatica ed è costretto a portarla al pronto soccorso. Poi quel distacco, necessario in questi bastardi tempi di Covid. Gli ...

