Napoli, festa abusiva con 150 persone: bar chiuso per 30 giorni (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Questore di Napoli, su proposta del Commissariato Vicaria-Mercato, ha disposto la sospensione per 30 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un bar di via Michele Morelli. Il provvedimento si è reso necessario poiché lo scorso 1° novembre, all’interno dell’esercizio commerciale, si era svolta una festa con circa 150 persone, tutte assembrate e prive di mascherina che, per ostacolare l’intervento dei poliziotti, li avevano aggrediti con calci, pugni e lancio di bottiglie ed altri oggetti. In quell’occasione, 3 nigeriani erano stati arrestati per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, mentre altri 5 erano stati denunciati per gli stessi reati e uno anche per ingresso e soggiorno ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Il Questore di, su proposta del Commissariato Vicaria-Mercato, ha disposto la sospensione per 30dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un bar di via Michele Morelli. Il provvedimento si è reso necessario poiché lo scorso 1° novembre, all’interno dell’esercizio commerciale, si era svolta unacon circa 150, tutte assembrate e prive di mascherina che, per ostacolare l’intervento dei poliziotti, li avevano aggrediti con calci, pugni e lancio di bottiglie ed altri oggetti. In quell’occasione, 3 nigeriani erano stati arrestati per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, mentre altri 5 erano stati denunciati per gli stessi reati e uno anche per ingresso e soggiorno ...

