Napoli, De Laurentiis e l’infortunio di Osimhen: «Amichevoli delle Nazionali sono inutili» (Di sabato 5 dicembre 2020) Aurelio De Laurentiis ha parlato dell’infortunio di Osimhen Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, all’inaugurazione della Stazione Mostra-Maradona ha parlato anche dell’infortunio di Victor Osimhen puntando il dito contro la FIFA e la UEFA. «Quando uno offende le tifoserie di tutto il mondo che trepidano per chi li rappresenta tutta la settimana, qualcosa che è una panacea a tutto lo schifo che vivono in settimana ad un lavoro che non amano o una famiglia che non li ripaga, poi dicono che li mandano in giro per il mondo per partite inutili, anche Amichevoli, e col rischio contagio. Chi è all’Uefa e alla Fifa non capisce l’organizzazione anche a livello imprenditoriale, non sono all’altezza. Prima di andare a ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Aurelio Deha parlato deldiAurelio De, presidente del, all’inaugurazione della Stazione Mostra-Maradona ha parlato anche deldi Victorpuntando il dito contro la FIFA e la UEFA. «Quando uno offende le tifoserie di tutto il mondo che trepidano per chi li rappresenta tutta la settimana, qualcosa che è una panacea a tutto lo schifo che vivono in settimana ad un lavoro che non amano o una famiglia che non li ripaga, poi dicono che li mandano in giro per il mondo per partite, anche, e col rischio contagio. Chi è all’Uefa e alla Fifa non capisce l’organizzazione anche a livello imprenditoriale, nonall’altezza. Prima di andare a ...

claudioruss : Aurelio De Laurentiis e Victor Osimhen all’inaugurazione della fermata della Cumana “Mostra-Stadio Maradona” #Napoli - brfootball : Napoli president Aurelio de Laurentiis confirms he wants to rename the San Paolo stadium in tribute to Diego Marado… - Salvato95551627 : RT @claudioruss: Aurelio De Laurentiis e Victor Osimhen all’inaugurazione della fermata della Cumana “Mostra-Stadio Maradona” #Napoli https… - Salvato95551627 : RT @kisskissnapoli: DE LAURENTIIS: 'INCONTRERO' DE MAGISTRIS PER CREARE UN MUSEO DI 5MILA METRI QUADRI DEDICATO AL NAPOLI ALLO STADIO DIEGO… - ExPartibus : de Magistris e De Laurentiis lavorano su Museo del Napoli e di Maradona - -