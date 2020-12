Miley Cyrus: "Sposare Liam Hemsworth è stato un ultimo tentativo di salvarmi" (Di sabato 5 dicembre 2020) In una nuova intervista rilasciata a Rolling Stone, Miley Cyrus ha parlato di Liam Hemsworth e anche della superficialità con cui i media si sono rapportati a lei nel corso degli anni. Miley Cyrus, star del nuovo numero di Rolling Stone, ha ricordato il periodo del matrimonio con Liam Hemsworth, ammettendo che la scelta di Sposare l'attore ha rappresentato un ultimo tentativo di salvare se stessa. Miley Cyrus si è fatta immortalare per il noto magazine con quel look rock che l'ha spesso contraddistinta nel corso della sua carriera ed ha rilasciato una lunga intervista a Brittany Spanos. Durante l'incontro, la protagonista di Hannah Montana ha ricordato di aver perso la ... Leggi su movieplayer (Di sabato 5 dicembre 2020) In una nuova intervista rilasciata a Rolling Stone,ha parlato die anche della superficialità con cui i media si sono rapportati a lei nel corso degli anni., star del nuovo numero di Rolling Stone, ha ricordato il periodo del matrimonio con, ammettendo che la scelta dil'attore ha rappresentato undi salvare se stessa.si è fatta immortalare per il noto magazine con quel look rock che l'ha spesso contraddistinta nel corso della sua carriera ed ha rilasciato una lunga intervista a Brittany Spanos. Durante l'incontro, la protagonista di Hannah Montana ha ricordato di aver perso la ...

