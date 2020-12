Mes: Brescia (M5S), 'no attivazione ma mandato a Conte per modifiche' (Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Mercoledì si voterà solo una risoluzione per dare mandato al presidente Conte di andare a confermare la decisione di modificare il Mes, non certo di attivarlo. Di quello l'Italia non avrà mai bisogno. Io voterò per dare mandato pieno a Conte per ottenere il miglior risultato possibile per l'Italia. Il presidente del Consiglio ha già dimostrato di meritare tutta la nostra fiducia". Lo ha detto Giuseppe Brescia (M5S), presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, in un'intervista a Repubblica.it. "Dobbiamo essere pragmatici e non ideologici. Non è solo responsabilità, ma è capacità di trovare soluzioni in una fase difficile per i cittadini. La politica -ha aggiunto- non può perdere tempo a litigare, lo devono sapere anche gli alleati. Servono da parte di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Mercoledì si voterà solo una risoluzione per dareal presidentedi andare a confermare la decisione di modificare il Mes, non certo di attivarlo. Di quello l'Italia non avrà mai bisogno. Io voterò per darepieno aper ottenere il miglior risultato possibile per l'Italia. Il presidente del Consiglio ha già dimostrato di meritare tutta la nostra fiducia". Lo ha detto Giuseppe(M5S), presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, in un'intervista a Repubblica.it. "Dobbiamo essere pragmatici e non ideologici. Non è solo responsabilità, ma è capacità di trovare soluzioni in una fase difficile per i cittadini. La politica -ha aggiunto- non può perdere tempo a litigare, lo devono sapere anche gli alleati. Servono da parte di ...

