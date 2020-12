Lamorgese: "Sarà un Natale di sacrifici, 70mila agenti per i controlli nelle feste" (Di sabato 5 dicembre 2020) “Ci saranno forze polizia in numero elevato, circa 70mila unità, che saranno addette a questo tipo di controllo”. Così la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, a Sky TG24 Live In Courmayeur sui controlli in vista delle festività natalizie. “Lo faranno con senso di equilibrio perché dal momento in cui teniamo aperto i negozi lo facciamo per salvaguardare un certo tipo di economia. Ma serve anche che i titolari pongano in essere le precauzioni per non fare entrare più persone nello stesso momento”. “Sicuramente faremo dei controlli più incisivi alle frontiere e negli aeroporti per chi entra e chi esce - ha continuato -. Dobbiamo stare davvero attenti perché l’esperienza di quest’estate non è stata un’esperienza positiva. Dobbiamo evitare una terza ondata”. “Sarà un Natale di ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 5 dicembre 2020) “Ci saranno forze polizia in numero elevato, circaunità, che saranno addette a questo tipo di controllo”. Così la ministra dell’Interno, Luciana, a Sky TG24 Live In Courmayeur suiin vista delle festività natalizie. “Lo faranno con senso di equilibrio perché dal momento in cui teniamo aperto i negozi lo facciamo per salvaguardare un certo tipo di economia. Ma serve anche che i titolari pongano in essere le precauzioni per non fare entrare più persone nello stesso momento”. “Sicuramente faremo deipiù incisivi alle frontiere e negli aeroporti per chi entra e chi esce - ha continuato -. Dobbiamo stare davvero attenti perché l’esperienza di quest’estate non è stata un’esperienza positiva. Dobbiamo evitare una terza ondata”. “undi ...

manuelparente : Grande mobilitazione per 'controllare' i cittadini. Quando si tratta di proteggerli dalla criminalità o da altre mi… - infoitinterno : Lamorgese: 'Sarà un Natale di sacrifici, 70mila agenti per i controlli nelle feste' - il_cupo : RT @4everAnnina: La #Lamorgese, con toni minacciosi e tronfi, annuncia che ci sarà un enorme dispiegamento di FFOO, droni compresi, per con… - MarcoM17375606 : RT @4everAnnina: La #Lamorgese, con toni minacciosi e tronfi, annuncia che ci sarà un enorme dispiegamento di FFOO, droni compresi, per con… - cammisettanta : RT @4everAnnina: La #Lamorgese, con toni minacciosi e tronfi, annuncia che ci sarà un enorme dispiegamento di FFOO, droni compresi, per con… -

