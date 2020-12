' Happy Days' | addio all' attore Warren Berlinger

(Di sabato 5 dicembre 2020) E' morto a 83 anni l'statunitense, che sul set del telefilm cult '' rivestì diversi ruoli tra cui quello del Sergente Betchler. Era un volto noto anche per film di ...

JorgePotes : RT @repubblica: È morto Warrer Berlinger, addio al sergente Betchler di 'Happy Days' - Kataklinsmann : È morto Clint Copperpott, addio all’aiuto cameraman di ‘Happy Days’ - repubblica : È morto Warrer Berlinger, addio al sergente Betchler di 'Happy Days' - Italia_Notizie : Happy Days, è morto l’attore Warren Berlinger: aveva 83 anni - repubblica : È morto Warrer Berlinger, addio al sergente Betchler di 'Happy Days' -

Ultime Notizie dalla rete : Happy Days

Morto Warren Berlinger, recitò anche in Happy Days: aveva 83 anni. L'attore americano si è spento all'Henry Mayo Newhall Hospital ...L’attore statunitense Warren Berlinger, prolifico caratterista che ha recitato in tanti film tra cui spiccano “La corsa più pazza d’America”, “Il lungo addio” ed “Eroe per caso”, è morto lo scorso 2 d ...