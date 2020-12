Grande Fratello Vip 5 fino a febbraio, chi resta e chi lascia: Francesco esce subito, Elisabetta lunedì (video) (Di sabato 5 dicembre 2020) Grande Fratello Vip 5 chi esce e chi resta la scelta dei Vip: Francesco lascia, Elisabetta nel limbo, Dayane ci ripensa (video) Il Grande Fratello Vip 5 durerà fino a febbraio (qui quando i concorrenti lo hanno saputo) e venerdì 4 dicembre chi era dentro fin dall’inizio del programma ha dovuto decidere ufficialmente cosa fare. Tommaso, Stefania, Rosalinda, Maria Teresa, Pierpaolo e Andrea hanno deciso subito o quasi di non lasciare e di andare avanti, Dayane ha dubitato, mentre per Francesco ed Elisabetta la scelta è stata di lasciare. Dayane prima decide di lasciare per stare vicino ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 5 dicembre 2020)Vip 5 chie chila scelta dei Vip:nel limbo, Dayane ci ripensa () IlVip 5 durerà(qui quando i concorrenti lo hanno saputo) e venerdì 4 dicembre chi era dentro fin dall’inizio del programma ha dovuto decidere ufficialmente cosa fare. Tommaso, Stefania, Rosalinda, Maria Teresa, Pierpaolo e Andrea hanno decisoo quasi di nonre e di andare avanti, Dayane ha dubitato, mentre peredla scelta è stata dire. Dayane prima decide dire per stare vicino ...

QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - SandraLoPorto : @chiara51878217 E il bello che non avete ancora capito che sono questi genere di cose ad aver abbassato quel 40% ch… - ScarpaRoberta : RT @1DFivePromises: È stato l'addio più ingiusto e doloroso in 20 anni del Grande Fratello, e nessuno mi toglierà dalla testa questa cosa.… - Chiara98147500 : RT @1DFivePromises: È stato l'addio più ingiusto e doloroso in 20 anni del Grande Fratello, e nessuno mi toglierà dalla testa questa cosa.… - wwwrithings : RT @grinais_25: non vorrei avere la presunzione di dirlo ma Tommaso e Francesco hanno scritto probabilmente la pagina più bella dell'intera… -