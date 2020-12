Covid, test rapidi e sale-abbracci: il Natale (triste) nelle Rsa (Di sabato 5 dicembre 2020) La ?circolare abbracci? ha la delicatezza di un regalo di Natale triste e struggente. Perché la solitudine, l?isolamento improvviso specie agli sgoccioli della vita, ancor di... Leggi su ilmattino (Di sabato 5 dicembre 2020) La ?circolare? ha la delicatezza di un regalo die struggente. Perché la solitudine, l?isolamento improvviso specie agli sgoccioli della vita, ancor di...

PaoloGentiloni : Niente IVA sui futuri vaccini e sui kit per i test #COVID fino alla fine della pandemia. Il Parlamento europeo appr… - chetempochefa : 'L'inizio del test rapido è uguale al test molecolare. Il liquido in questo caso è del tutto diverso: nel test mole… - RobertoBurioni : Se vi è piaciuta la spiegazione dei test per diagnosticare COVID-19, sintonizzatevi stasera su @chetempochefa perch… - 58Lucien : 'Il presidente della Regione Puglia, M. Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento (...… - sportli26181512 : Atalanta, 22 i convocati verso Udine: Gosens out, positivo al Covid: Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test… -