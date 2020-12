Antonino e Belen Rodriguez | dichiarazione pubblica | “Con lei non dura nessuno”

Leggi su kronic

(Di sabato 5 dicembre 2020)e quella particolare frase che scuote il mondo del web e che soprattutto lascia tutti senza alcuna parola. Ecco cosa accade.(instagram)sui social è un fiume in piena, riesce a far trapelare ogni emozione con le frasi ad effetto e soprattutto foto attraenti e che lasciano tutti senza parole. Insomma, Instagram permette lei di esprimersi al meglio e soprattutto di lasciarsi andare. Leggi anche —> Ceciliae Ignazio sul balcone: il bacio è tenero ma bollente Leggi qui —> Che fine ha fatto la meteora Alessia Merz? Tornerà in tv? Ecco quindi che spunta fuori una particolare roto che non può che lasciarla senza parole con la persona particolare e soprattutto una frase che l’ha lasciata senza ...