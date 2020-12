Volley | Superlega | il programma della 13a giornata

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Laè pronta a tornare in campo per disputare il secondo turno di ritorno di regular season; al momento tutte le squadre dovrebbero scendere in campo per questo weekend di. Due giornate fa si è concluso il girone di andata di, ma alcune partita dovranno essere recuperate nonostante i numerosi impegni delle formazioni italiane. Scopriamo insieme ildelle partite13adi. Le partite13aIl tredicesimo turno di campionato si apre questa volta al venerdì sera; in campo il derby lombardo con l’Allianz Milano che dunque ospiterà Monza al Palalido di Milano. Monza arriva da alcune vittorie importanti, come quelle contro Perugia e Modena; la ...