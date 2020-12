Ue, Grillo: “Non vi incaponite, la Mes è finita” (Di venerdì 4 dicembre 2020) ROMA – Beppe Grillo torna ragioniere e fa i conti in tasca al governo. Partendo da un presupposto, e cioe’ che “La Mes e’ finita’, come scrive sul suo blog citando una pellicola di Nanni Moretti. “Non starò qui ad elencare le mille ragioni che fanno del Mes uno strumento non solo inadatto ma anche del tutto inutile per far fronte alle esigenze del nostro Paese in un momento cosi’ delicato”, scrive Grillo. “A farlo- aggiunge- ogni qualvolta gli viene messo un microfono sotto al naso, ci ha gia’ pensato il nostro Presidente del Consiglio Conte dicendo piu’ e piu’ volte che “disponiamo gia’ di tantissime risorse (fondi strutturali, scostamenti di bilancio, Recovery Fund ecc..) e dobbiamo saperle spendere”. Leggi su dire (Di venerdì 4 dicembre 2020) ROMA – Beppe Grillo torna ragioniere e fa i conti in tasca al governo. Partendo da un presupposto, e cioe’ che “La Mes e’ finita’, come scrive sul suo blog citando una pellicola di Nanni Moretti. “Non starò qui ad elencare le mille ragioni che fanno del Mes uno strumento non solo inadatto ma anche del tutto inutile per far fronte alle esigenze del nostro Paese in un momento cosi’ delicato”, scrive Grillo. “A farlo- aggiunge- ogni qualvolta gli viene messo un microfono sotto al naso, ci ha gia’ pensato il nostro Presidente del Consiglio Conte dicendo piu’ e piu’ volte che “disponiamo gia’ di tantissime risorse (fondi strutturali, scostamenti di bilancio, Recovery Fund ecc..) e dobbiamo saperle spendere”.

