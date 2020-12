Roma, violenta aggressione nella notte: calci e pugni per rubare i telefoni (Di venerdì 4 dicembre 2020) Hanno aggredito due cittadini egiziani senza fissa dimora e hanno colpito uno di loro con una bottiglia di birra in testa, con un solo obiettivo: rubargli i telefoni. Ma loro, tre cittadini del Gambia, tutti senza fissa dimora e con precedenti, sono stati rintracciati e arrestati dai Carabinieri. Leggi anche: Roma, aggredisce e tenta di violentare una donna: poi picchia chi prova a difenderla I fatti I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro e quelli della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato tre persone – cittadini del Gambia di 33, 29 e 23 anni, tutti senza fissa dimora e con precedenti – ritenute responsabili di una violenta aggressione a scopo di rapina ai danni di due cittadini egiziani, anche loro senza fissa dimora. È accaduto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 4 dicembre 2020) Hanno aggredito due cittadini egiziani senza fissa dimora e hanno colpito uno di loro con una bottiglia di birra in testa, con un solo obiettivo: rubargli i. Ma loro, tre cittadini del Gambia, tutti senza fissa dimora e con precedenti, sono stati rintracciati e arrestati dai Carabinieri. Leggi anche:, aggredisce e tenta dire una donna: poi picchia chi prova a difenderla I fatti I Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaCentro e quelli della StazioneSan Lorenzo in Lucina hanno arrestato tre persone – cittadini del Gambia di 33, 29 e 23 anni, tutti senza fissa dimora e con precedenti – ritenute responsabili di unaa scopo di rapina ai danni di due cittadini egiziani, anche loro senza fissa dimora. È accaduto ...

