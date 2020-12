Roma, l’ex Petrachi senza filtri: “Pinto per me non è un ds. Zaniolo? La Juve è innamorata” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Gianluca Petrachi torna a parlare della Roma.Un'esperienza conclusasi bruscamente, quella del ds Petrachi, in giallorosso. Rapporti tesi all'origine del divorzio tra il dirigente e i vertici del club, avvenuto 12 mesi dopo il suo approdo nella Capitale. l’ex direttore sportivo della Roma, che ha richiesto un risarcimento di 5 milioni di euro alla società, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per tornare a parlare dell'interruzione dei suoi rapporti lavorativi con i giallorossi."Io non credo sia successo tutto a Sassuolo, anzi. Se capitasse domani lo rifarei perché il direttore sportivo rappresenta la società. Se c’è qualcosa che non va bene, anche nell’intervallo, ha tutto il diritto di dire qualcosa alla squadra. Ero entrato per un aspetto motivazionale, per tirare fuori quel qualcosa in più. ... Leggi su mediagol (Di venerdì 4 dicembre 2020) Gianlucatorna a parlare della.Un'esperienza conclusasi bruscamente, quella del ds, in giallorosso. Rapporti tesi all'origine del divorzio tra il dirigente e i vertici del club, avvenuto 12 mesi dopo il suo approdo nella Capitale.direttore sportivo della, che ha richiesto un risarcimento di 5 milioni di euro alla società, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per tornare a parlare dell'interruzione dei suoi rapporti lavorativi con i giallorossi."Io non credo sia successo tutto a Sassuolo, anzi. Se capitasse domani lo rifarei perché il direttore sportivo rappresenta la società. Se c’è qualcosa che non va bene, anche nell’intervallo, ha tutto il diritto di dire qualcosa alla squadra. Ero entrato per un aspetto motivazionale, per tirare fuori quel qualcosa in più. ...

