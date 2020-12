Paura a Report, minacce alla redazione: la risposta di Sigfrido Ranucci (Di venerdì 4 dicembre 2020) Preoccupazione nella redazione di Report, il popolare programma Rai di inchiesta e approfondimento che ha ricevuto minacce tramite una lettera anonima. La firma delle Nuove Brigate Rosse? Portava la firma… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 4 dicembre 2020) Preoccupazione nelladi, il popolare programma Rai di inchiesta e approfondimento che ha ricevutotramite una lettera anonima. La firma delle Nuove Brigate Rosse? Portava la firma… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

reportrai3 : Il ritiro del dossier avrebbe fatto arrabbiare il governo del Kuwait che aveva investito per realizzare la ricerca:… - babbuezzu : @P_M_1960 @13mari81 nuove B.R. ma dove ma quando? gentaglia che si nasconde dietro una sigla Terroristica x incuter… - filippo_procino : RT @Daniela60305637: Ragazzi di Twitter ho saputo poco fa che Report ha ricevuto minacce ed una busta con dentro polvere bianca, i corrotti… - Gianluc54410558 : @Daniela60305637 Male non fare, paura non avere. Report fa paura a troppe persone. - GiuliaTulla : #Report fa paura. La verità fa paura. #facciamorete -