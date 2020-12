Parma, Brunetta e il Covid-19: «Una brutta esperienza» (Di sabato 5 dicembre 2020) Juan Francisco Brunetta ha parlato dell’esperienza avuta con il Covid-19 Juan Francisco Brunetta, centrocampista del Parma, ai microfoni di Parmalive.com ha parlato dell’esperienza avuto con il Covid-19. «Non è stato facile all’inizio perché ero lontano dalla famiglia, ero qui da solo. E in più ho anche contratto il Covid. È stato difficile ma mi è servito per essere più forte, per crescere anche a livello mentale e per fortuna ora l’ho superato. È stata un’esperienza brutta ma mi è servita per rinforzarmi, crescere a livello di testa e affrontare le sfide che verranno. Grazie a Dio ho recuperato». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Juan Franciscoha parlato dell’avuta con il-19 Juan Francisco, centrocampista del, ai microfoni dilive.com ha parlato dell’avuto con il-19. «Non è stato facile all’inizio perché ero lontano dalla famiglia, ero qui da solo. E in più ho anche contratto il. È stato difficile ma mi è servito per essere più forte, per crescere anche a livello mentale e per fortuna ora l’ho superato. È stata un’ma mi è servita per rinforzarmi, crescere a livello di testa e affrontare le sfide che verranno. Grazie a Dio ho recuperato». Leggi su Calcionews24.com

BombeDiVlad : ??? 'Felice di aver scelto #Parma' ??? Le parole di Juan Francisco #Brunetta ????? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato… - DamianoOppici : Ho applicato i 21 indicatori del CTS ed è saltato fuori che sono in Zona Gialloblù #Parma #parmacalcio… - NiccoPasta : L'idolo Riquelme, la passione per il pianoforte, ma anche il difficile impatto con una nuova realtà come quella ita… - ParmaLiveTweet : ESCLUSIVA PL - Brunetta: 'Stavo andando all'Atletico Mineiro, poi è arrivato il Parma. Il Covid? Ora sono più forte… - infoitsport : Genoa-Parma, le probabili formazioni: Pandev affianca Scamacca. Chance per Brunetta? -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Brunetta Parma, Brunetta e il Covid-19: "Brutta esperienza, ma mi è servita per essere più forte" TUTTO mercato WEB Parma, Kurtic «adattato» e resta in pole Karamoh: la formazione per domenica

Emergenza sulla fascia sinistra della difesa in casa Parma. Senza Pezzella e Gagliolo per infortunio ... Deciderà nelle prossime ore Liverani. Confermati Bruno Alves e Osorio al centro della difesa, ...

Parma-Benevento, probabili formazioni

Parma e Benevento alla caccia di tre punti importantissimi. La sfida tra Liverani e Inzaghi si disputerà domenica pomeriggio alle ore 15. Liverani potrebbe lasciare in panchina Hernani per dare spazio ...

Emergenza sulla fascia sinistra della difesa in casa Parma. Senza Pezzella e Gagliolo per infortunio ... Deciderà nelle prossime ore Liverani. Confermati Bruno Alves e Osorio al centro della difesa, ...Parma e Benevento alla caccia di tre punti importantissimi. La sfida tra Liverani e Inzaghi si disputerà domenica pomeriggio alle ore 15. Liverani potrebbe lasciare in panchina Hernani per dare spazio ...