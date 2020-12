Non si ferma all’alt, ventenne denunciato dai carabinieri (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno denunciato un ventenne, ritenuto responsabile dei reati di “Resistenza a un pubblico ufficiale” e “Guida con patente sospesa”. I fatti si sono svolti ieri nella Città eclanese: la pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, impegnata in un servizio perlustrativo nell’ambito della capillare attività di controllo del territorio che il Comando Provinciale carabinieri di Avellino quotidianamente dispiega al fine di garantire sicurezza e rispetto della legalità, hanno intimato l’“Alt” al conducente di un’utilitaria ma lui, invece di fermarsi, si è dato alla fuga. Dopo un breve inseguimento i carabinieri hanno bloccato l’auto sospetta: alla guida un ventenne del luogo, già noto alle Forze ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIdella Compagnia di Mirabella Eclano hannoun, ritenuto responsabile dei reati di “Resistenza a un pubblico ufficiale” e “Guida con patente sospesa”. I fatti si sono svolti ieri nella Città eclanese: la pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, impegnata in un servizio perlustrativo nell’ambito della capillare attività di controllo del territorio che il Comando Provincialedi Avellino quotidianamente dispiega al fine di garantire sicurezza e rispetto della legalità, hanno intimato l’“Alt” al conducente di un’utilitaria ma lui, invece dirsi, si è dato alla fuga. Dopo un breve inseguimento ihanno bloccato l’auto sospetta: alla guida undel luogo, già noto alle Forze ...

GoalItalia : 750 goal tra club e Nazionale maggiore? @Cristiano #Ronaldo non si ferma più ?? #JuveDynamo #JuveDinamoKiev - vaticannews_it : #PapaFrancesco: La speranza è la “virtù di un cuore che non si chiude nel buio, non si ferma al passato' ma 'sa ved… - pdnetwork : Nonostante più di 2/3 dei Paesi al mondo abbiano abolito la #penadimorte, c'è chi non rinuncia a una punizione disu… - Pitoloco2021 : RT @Don_Lazzara: #Venezia: una statua della #VergineMaria è stata decapitata nella città lagunare. La polizia ha arrestato un sospetto. L'e… - zazoomblog : Dpcm Fontana non ci sta: Il Natale è famiglia così si ferma la nostra festa più importante - #Fontana #Natale… -

Ultime Notizie dalla rete : Non ferma Il Covid non ferma il coraggio: riapre il bar La Perla il Resto del Carlino Il record di Scarlino Non ha giocato neanche un minuto

Lo Scarlino, a causa del turno di riposo alla prima giornata, non è nemmeno riuscito a giocare un minuto nel campionato di calcio di Terza categoria. Nonostante lo stop dei campionati, e le difficoltà ...

Mete neve diretta - Neve a Madesimo: la situazione intorno alle 12. Video

Mete neve diretta - Neve a Madesimo: la situazione intorno alle 12. Video. Non si ferma la nevicata a Madesimo che va avanti ormai dalla notte scorsa. Nelle immagini vediamo la si ...

Lo Scarlino, a causa del turno di riposo alla prima giornata, non è nemmeno riuscito a giocare un minuto nel campionato di calcio di Terza categoria. Nonostante lo stop dei campionati, e le difficoltà ...Mete neve diretta - Neve a Madesimo: la situazione intorno alle 12. Video. Non si ferma la nevicata a Madesimo che va avanti ormai dalla notte scorsa. Nelle immagini vediamo la si ...