Nessun aiuto per l'avvocato in stato di bisogno (Di venerdì 4 dicembre 2020) Annamaria Villafrate - La Cassazione rigetta la richiesta di aiuto dell'avvocato in difficoltà economica perché Cassa Forense è libera di valutare come parametro di riferimento ai fini del contributo assistenziale il reddito lordo. Leggi su studiocataldi (Di venerdì 4 dicembre 2020) Annamaria Villafrate - La Cassazione rigetta la richiesta didell'in difficoltà economica perché Cassa Forense è libera di valutare come parametro di riferimento ai fini del contributo assistenziale il reddito lordo.

Ultime Notizie dalla rete : Nessun aiuto Nessun aiuto per l'avvocato in stato di bisogno Studio Cataldi Ue: Amendola, 'su Recovery plan nessuna Spectre ma manager per azione veloce'

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - Sul Recovery plan "lunedì presenteremo una proposta in Consiglio dei ministri figlia delle linee guida europee. E vorrei premettere: Bruxelles non ha chiesto di sostituire i ...

"Grande Fratello Vip", Zorzi confessa a Malgioglio: "Mi sono innamorato di Francesco"

Cristiano vuole capire quale sia il reale sentimento di Tommaso verso Oppini e l'influencer svela la sua verità ...

