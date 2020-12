MARSALA, NON DA DENARO AD UN PARCHEGGIATORE ABUSIVO E LUI DANNEGGIA L’AUTO (Di venerdì 4 dicembre 2020) I Carabinieri della Stazione di MARSALA, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno deferito in stato di libertà J.R.F., un 40enne di origine rumena, accusato di DANNEGGIAmento e tentata estorsione. Nello specifico, lo scorso lunedì pomeriggio in piazza del Popolo a MARSALA, il pregiudicato J.R.F., improvvisatosi PARCHEGGIATORE, ha chiesto del DENARO ad una donna la quale, dopo aver... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio (Di venerdì 4 dicembre 2020) I Carabinieri della Stazione di, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno deferito in stato di libertà J.R.F., un 40enne di origine rumena, accusato dimento e tentata estorsione. Nello specifico, lo scorso lunedì pomeriggio in piazza del Popolo a, il pregiudicato J.R.F., improvvisatosi, ha chiesto delad una donna la quale, dopo aver... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.

