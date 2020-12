Marco Carta, lascia tutti senza aperte: decisione presa (Di venerdì 4 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il cantante Marco Carta ha rilasciato importanti dichiarazioni che hanno emozionato tutti i suoi fan. Ecco che cosa ha rivelato. Una bellissima notizia potrebbe completamente stravolgere la vita del cantante Marco Carta, che sarebbe pronto per progetti molto importanti. Carta deve la sua notorietà al programma Amici di Maria De Filippi, che l’ha portato ha Leggi su youmovies (Di venerdì 4 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il cantanteha rito importanti dichiarazioni che hanno emozionatoi suoi fan. Ecco che cosa ha rivelato. Una bellissima notizia potrebbe completamente stravolgere la vita del cantante, che sarebbe pronto per progetti molto importanti.deve la sua notorietà al programma Amici di Maria De Filippi, che l’ha portato ha

yanansluv : raga ma da quando marco carta è gay - 67Letizia : RT @radiolisola: #NowPlaying: Marco Carta, Angemi - Domeniche Da Ikea (feat. Angemi) - Lucacenti3 : @Bulla_Adriano @dalsenfuggito @polina1156 @CinziaSally @IldoQv @MarinaPunto1 @marinapiva67 @Sarita_Libre… - gpensabene : RT @carta_story: Domani a partire dalle ore 16.00 Marco Carta sarà ospite a “Verissimo”condotto da Silvia Toffanin che andrà in onda su #Ca… - VanityFairIt : Il cantante, da sei anni in coppia con Sirio Filippo Campedelli, sogna le nozze. Saranno a fine pandemia, per poter… -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Carta Marco Carta: «Sono innamorato, sposerò Sirio, il mio compagno» Vanity Fair Italia A Verissimo Marco Carta: “Vorrei tanto tornare a Sanremo” “Finita la pandemia sposerò il mio compagno Sirio”

Marco Carta a Verissimo confessa il forte desiderio di ritornare sul palco di Sanremo che l’ha visto trionfare nel 2009: “Vorrei tanto tornare a ...

Marco Carta, lascia tutti senza aperte: decisione presa

Il cantante Marco Carta ha rilasciato importanti dichiarazioni che hanno emozionato tutti i suoi fan. Ecco che cosa ha rivelato.

Marco Carta a Verissimo confessa il forte desiderio di ritornare sul palco di Sanremo che l’ha visto trionfare nel 2009: “Vorrei tanto tornare a ...Il cantante Marco Carta ha rilasciato importanti dichiarazioni che hanno emozionato tutti i suoi fan. Ecco che cosa ha rivelato.