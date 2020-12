Ligue 2 | decisa la retrocessione del Dunkerque in via precauzionale

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Non arrivano buone notizie per il. Nella giornata di ieri l’Assemblea Generale della LFP ha annunciato lain viaa fine stagione della squadra francese in seguito alla decisione presa dal Dipartimento nazionale di controllo della gestione. Il, che attualmente in2 occupa l’undicesimo posto, ha già fatto sapere che presenterà appello. SportFace.

sportface2016 : #Ligue2, la #LFP ha confermato la retrocessione del #Dunkerque a fine stagione -

Ultime Notizie dalla rete : Ligue decisa

TUTTO mercato WEB

Non arrivano buone notizie per il Dunkerque. Nella giornata di ieri l’Assemblea Generale della LFP ha annunciato la retrocessione in via precauzionale a fine stagione della squadra francese in seguito ...I pronostici di venerdì 4 dicembre. In attesa del weekend si giocano i primi anticipi nei massimi campionati europei.