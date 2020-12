La scuola no-vax e nomask a Roma (Di venerdì 4 dicembre 2020) In una stradina di Via della Pisana a Roma, via Luigi Moretti, c’è una scuola dove i bambini non indossano la mascherina. E’ gestita dall’associazione di didattica culturale “Semi di cultura” ed è nata 5 anni fa da un gruppo di genitori no-vax. Repubblica Roma è andata a vedere cosa c’è e lo ha raccontato: Si supera un orto, si passa attorno al recinto con tre asinelli, tre lama, uno struzzo, poi ci si inerpica su una salita ripidissima e fangosa. Finalmente ecco stagliarsi un tendone verde petrolio, con all’interno una decina di banchi, sedie, giochi e materiali didattici. È il momento della ricreazione ( 45 minuti): i 17 bambini, di età mista tra i 6 e i 10 anni, corrono sui prati e si arrampicano sugli alberi. Tutti senza mascherina così come le due maestre che li seguono. «I genitori sono contrari, la facciamo indossare agli adulti ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) In una stradina di Via della Pisana a, via Luigi Moretti, c’è unadove i bambini non indossano la mascherina. E’ gestita dall’associazione di didattica culturale “Semi di cultura” ed è nata 5 anni fa da un gruppo di genitori no-vax. Repubblicaè andata a vedere cosa c’è e lo ha raccontato: Si supera un orto, si passa attorno al recinto con tre asinelli, tre lama, uno struzzo, poi ci si inerpica su una salita ripidissima e fangosa. Finalmente ecco stagliarsi un tendone verde petrolio, con all’interno una decina di banchi, sedie, giochi e materiali didattici. È il momento della ricreazione ( 45 minuti): i 17 bambini, di età mista tra i 6 e i 10 anni, corrono sui prati e si arrampicano sugli alberi. Tutti senza mascherina così come le due maestre che li seguono. «I genitori sono contrari, la facciamo indossare agli adulti ...

