Inter, Eriksen sempre più ai margini: il danese fissa le condizioni per l'addio (Di venerdì 4 dicembre 2020) Futuro sempre più lontano dall'Inter per il danese il quale avrebbe fissato le condizioni per il suo addio in vista di gennaio. Leggi su 90min (Di venerdì 4 dicembre 2020) Futuropiù lontano dall'per ilil quale avrebbeto leper il suoin vista di gennaio.

FBiasin : Mettere #Eriksen sullo 0-2 a 5 minuti dal termine significa che: 1) Ha combinato qualcosa di grave. 2) Lo vuoi pro… - ZZiliani : A #Lippi Roby Baggio non serviva, #Tardelli non gradiva il gioco di Zanetti, a #Conte non piace Eriksen e adesso ne… - ZZiliani : Che stia rovinando l’Inter sportivamente (gioca in modo penoso) e moralmente (vedi trattamento inqualificabile rise… - DenisTeddyden23 : Nainggolan fuori dal progetto ed infortunato, Vecino fuori da mesi, Eriksen non funzionale a Conte e Sensi più in i… - infoitsport : Eriksen via dall’Inter per tornare a Londra? Richiesta particolare -