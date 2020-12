Inferno di fuoco al Portuense: in fiamme tre auto e due motorini (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nella serata del 3 dicembre, al Portuense, sono andate a fuoco tre autovetture e due scooter. Le forze dell’ordine sono state immediatamente allertate e sono intervenuti sul posto vigili del fuoco e polizia. Leggi anche: Roma, urla e schiamazzi per…una festa di compleanno in casa: scatta la sanzione per 34 giovani Alle 20:05 su via Vigna Jacobini si sono divampate le fiamme. L’incendio ha coinvolto tre vetture e due scooter. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma hanno subito spento le fiamme. Gli accertamenti sono stati eseguiti dalle volanti e dagli agenti del Commissariato San Paolo di polizia. Le cause sono ancora imprecise ma fortunatamente non è stata riportata alcuna vittima. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nella serata del 3 dicembre, al, sono andate atrevetture e due scooter. Le forze dell’ordine sono state immediatamente allertate e sono intervenuti sul posto vigili dele polizia. Leggi anche: Roma, urla e schiamazzi per…una festa di compleanno in casa: scatta la sanzione per 34 giovani Alle 20:05 su via Vigna Jacobini si sono divampate le. L’incendio ha coinvolto tre vetture e due scooter. I vigili deldel Comando provinciale di Roma hanno subito spento le. Gli accertamenti sono stati eseguiti dalle volanti e dagli agenti del Commissariato San Paolo di polizia. Le cause sono ancora imprecise ma fortunatamente non è stata riportata alcuna vittima. su Il Corriere della Città.

