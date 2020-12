Il silenzio dell’acqua 2 non va in onda stasera 4 dicembre 2020: ecco perché (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il silenzio dell’acqua 2 non va in onda oggi, venerdì 4 dicembre 2020. A differenza della prima puntata, infatti, la seconda non verrà trasmessa lo stesso giorno. Non si tratta di una sospensione, ma di un cambiamento di palinsesto. Questo, infatti, pare essere dovuto agli ascolti poco soddisfacenti della fiction. All’inizio, quindi, si era pensato di mettere la serie TV con Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini al venerdì e spostare il Grande Fratello Vip al sabato fino alle feste di Natale. Purtroppo, però, non sarà più così. ecco cosa cambia. Il silenzio dell’acqua 2 non va in onda stasera venerdì 4 dicembre 2020 Come anticipato poc’anzi, Il silenzio ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il2 non va inoggi, venerdì 4. A differenza della prima puntata, infatti, la secnon verrà trasmessa lo stesso giorno. Non si tratta di una sospensione, ma di un cambiamento di palinsesto. Questo, infatti, pare essere dovuto agli ascolti poco soddisfacenti della fiction. All’inizio, quindi, si era pensato di mettere la serie TV con Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini al venerdì e spostare il Grande Fratello Vip al sabato fino alle feste di Natale. Purtroppo, però, non sarà più così.cosa cambia. Il2 non va invenerdì 4Come anticipato poc’anzi, Il...

