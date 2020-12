Giulia e Matteo: essere volontari in ambulanza ai tempi del Covid (Di venerdì 4 dicembre 2020) La prima chiamata per un soccorso Covid, Matteo Donzelli la ricorda bene. Era notte. «È stata la prima volta che mi sono vestito con la tuta bianca, gli occhiali, la visiera e i doppi calzari», ci racconta al telefono Matteo, 24 anni, studente di Infermieristica e volontario della Croce Rossa Italiana presso il Comitato di Cinisello Balsamo. «Ci hanno chiamato per una mamma che stava male con polmonite e febbre, solo che quando siamo arrivati, con gli occhiali e le visiere appannate dal sudore, abbiamo visto che anche il papà stava male, anche lui con polmonite e febbre quindi abbiamo dovuto attivare un’altra ambulanza che ci è venuta in supporto e abbiamo trasportato i due signori al Niguarda». Leggi su vanityfair (Di venerdì 4 dicembre 2020) La prima chiamata per un soccorso Covid, Matteo Donzelli la ricorda bene. Era notte. «È stata la prima volta che mi sono vestito con la tuta bianca, gli occhiali, la visiera e i doppi calzari», ci racconta al telefono Matteo, 24 anni, studente di Infermieristica e volontario della Croce Rossa Italiana presso il Comitato di Cinisello Balsamo. «Ci hanno chiamato per una mamma che stava male con polmonite e febbre, solo che quando siamo arrivati, con gli occhiali e le visiere appannate dal sudore, abbiamo visto che anche il papà stava male, anche lui con polmonite e febbre quindi abbiamo dovuto attivare un’altra ambulanza che ci è venuta in supporto e abbiamo trasportato i due signori al Niguarda».

Cosa significa essere un soccorritore in ambulanza? Giulia e Matteo hanno poco più di 20 anni e hanno dedicato a questa scelta la loro vita.

