Giulia De Lellis organizza una sorpresa per il compleanno della mamma

Leggi su newscronaca.myblog

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Porta a spasso un’intera giornata lacon la scusa dello shopping e per una comeDenon è difficile perdersi tra negozi e vetrine. Le due entrano ed escono dalle boutique, ma a fin di bene. La influencer hato unaper il loro rientro e deve tenere lalontana da casa per qualche ora. Poi finalmente l’abbraccio con tutta la famiglia per ildi Sandra. “A volte bastano dei fiori freschi, qualche candela e la nostra famiglia per scaldare il cuore” scrive la Demostrando la casa addobbata di palloncini e rose rosa per la festa. Ci sono biscotti, dolcetti, candele e i nipotini. “Senza di te nulla avrebbe lo stesso sapore, sei la mia energia” è la dolce ...