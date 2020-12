"Già, il Quirinale che dice?". Maglie-Salvini, il tandem che imbarazza Mattarella: dpcm, "non sia mai che al Colle..." (Di venerdì 4 dicembre 2020) Maria Giovanna Maglie ha rilanciato un messaggio di Matteo Salvini che era a dir poco critico nei confronti di Giuseppe Conte al termine di una giornata, come quella di ieri 3 dicembre, ai limiti del surreale. “993 morti, televendita di Conte, Parlamento ignoranti, famiglie divise, piccoli comuni isolati, Italia nel caos. Il Quirinale che dice?”, aveva scritto il segretario della Lega. La Maglie ha aggiunto altra carne alla brace: “Già, che dice il Quirinale? Che non sia mai si guastino i rapporti con le istituzioni europee di cui il Colle è garante. Che non sia mai si debba tornare alle urne in Italia. Eppure sarebbero normali esercizi di democrazia o no?”. Purtroppo anche queste parole sono destinate a cadere nel vuoto perché Sergio ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Maria Giovannaha rilanciato un messaggio di Matteoche era a dir poco critico nei confronti di Giuseppe Conte al termine di una giornata, come quella di ieri 3mbre, ai limiti del surreale. “993 morti, televendita di Conte, Parlamento ignoranti, famiglie divise, piccoli comuni isolati, Italia nel caos. Ilche?”, aveva scritto il segretario della Lega. Laha aggiunto altra carne alla brace: “Già, cheil? Che non sia mai si guastino i rapporti con le istituzioni europee di cui ilè garante. Che non sia mai si debba tornare alle urne in Italia. Eppure sarebbero normali esercizi di democrazia o no?”. Purtroppo anche queste parole sono destinate a cadere nel vuoto perché Sergio ...

