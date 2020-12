Dopo Conte, la fiction di Rai1 precede Potter, Iene, Ranieri, il calcio di Tv8, Del Debbio - (Di venerdì 4 dicembre 2020) ... alle 20.20, nei principali tg della sera (per il Tg1 ben 7,590 milioni di spettatori ed il 28%, ... 'Le Iene' su Italia1, e la 'solita' sfida dell'informazione tra 'Piazzapulita' su La7 e 'Dritto e ... Leggi su primaonline (Di venerdì 4 dicembre 2020) ... alle 20.20, nei principali tg della sera (per il Tg1 ben 7,590 milioni di spettatori ed il 28%, ... 'Le' su Italia1, e la 'solita' sfida dell'informazione tra 'Piazzapulita' su La7 e 'Dritto e ...

CarloCalenda : Le giravolte simmetriche di FI e dei 5S, i rimpasti, le piramidi, i soldi stanziati ma non spesi, la vuota retorica… - Giorgiolaporta : Non si parla di scissioni o #spostamenti: nel #M5S siamo al fuggi fuggi generale. Lasciano 4 su 14 eletti e stanno… - GiulioCentemero : ?? Come #Lega chiederemo urgentemente la convocazione del direttore del #Tg1 #Carboni ? Inammissibile che #Conte ab… - EureosCriss : RT @Danielefadanni: Dura reazione della Lega dopo le gravi affermazioni di Conte di ieri sera. - MPerardi : Fate passare un #Natale2020 in galera dopo un anno intero in galera. Ma dovete mettere nero su bianco che se a genn… -