Covid, Galli su La7: "Nuovo dpcm? Non posso che essere d'accordo con queste misure. Conte mi è sembrato deciso e determinato" (Di venerdì 4 dicembre 2020) "Nuovo dpcm? Non posso che essere d'accordo con queste misure. Il presidente del Consiglio mi è sembrato deciso e determinato nel portare avanti le indicazioni che sono state certamente date dal Cts e che riflettono il parere della stragrande maggioranza degli addetti ai lavori, effettivamente competenti su questo argomento". Così Massimo Galli, primario del reparto Malattie Infettive dell'ospedale Sacco di Milano, commenta a caldo le nuove misure del governo, nel corso della trasmissione "Otto e mezzo", su La7. "E' evidente che non è finita qui – continua – ed è altrettanto evidente che non ci possiamo permettere di ripetere l'esperienza negativa di quest'estate. Quindi, con l'acqua che è ancora a ...

