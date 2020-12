Ciclismo | Matteo Pelucchi e Lasse Norman Hansen approdano in Qhubeka ASSOS Rinnovo per Janse van Rensburg

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Continua senza sosta la campagna acquisti 2021 del Team, che dopo l’ingaggio di Fabio Aru, è lieta di annunciare l’arrivo del quarto azzurro della formazione, il velocista, e poi del danese, un altro ottimo sprinter per la squadra. Quest’ultima ha anche rinnovato il contratto dell’ex campione sudafricano Reinardtvan. Van. affronterà la sua decima stagione assieme a quella che è l‘unica squadra WorldTour registrata UCI nel continente africano. In questi anni è stato incoronato campione nazionale nel 2017, ha vinto il Tour de Langkawi nel 2016 e ha anche ottenuto vittorie in Portogallo, Belgio, Australia e Paesi Bassi. Anche per il 2021 cercherà ...

Pelucchi, quindi, sarà in squadra con Fabio Aru e Nizzolo. “Conosco Giacomo fin dall'infanzia, quindi non vedo l'ora di lavorare non solo con un buon amico ma anche con uno dei migliori del gruppo. Ha ...Il brianzolo ha messo nero su bianco con la Qhubeka ASSOS. Nuova esperienza anche per Matteo Pelucchi: ha messo nero su bianco con la Qhubeka ASSOS. “Credo fortemente in questo progetto: entrare a fa ...